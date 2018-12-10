Кожен із захоплених Росією українських моряків вже має власного адвоката - Денісова

Омбудсмен зазначила, що оплата адвокатських послуг здійснюватиметься за договорами, які укладатиме в Москві уповноважена особа МЗС України, а всі видатки бере на себе держава.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у кожного із захоплених Росією українських моряків вже є власний адвокат.

Про це вона повідомила у соціальній мережі Facebook.

«Кожен український військовополонений, який незаконно утримується у Російській Федерації, вже має власного адвоката... З початку слідчих дій (від 11 грудня) кожному полоненому українському моряку буде забезпечено повноцінний захист... Оплата адвокатських послуг здійснюватиметься за договорами, які укладатиме в Москві уповноважена особа МЗС України. Всі видатки бере на себе Українська держава. Вони складатимуться з гонорару та додаткових витрат, яких потребуватимуть захисники українських моряків», - зазначила Денісова.

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За її словами, термін дії договорів поширюватиметься на весь період попереднього слідства.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених було заарештовано так званим «судом» у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».