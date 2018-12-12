Комунальні й рятувальні служби Києва готові працювати у складних погодних умовах - КМДА

Пантелеєв нагадав усім балансоутримувачам територій, не лише комунальних, а й іншої форми власності, про необхідність вчасно розчищати сніг та кригу.

Комунальні й рятувальні служби міста приведені у готовність, розташовані відповідно до планів та готові працювати у складних погодних умовах. У разі посилення снігопаду із 16:00 буде обмежений в’їзд до міста великогабаритного транспорту.

Про це сьогодні під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він подякував усім водіям, хто скористався сьогодні громадським транспортом і закликав завтра також утриматися від поїздок на власних авто. Представник міської влади попередив водіїв вантажного транспорту про можливе закриття в’їзду в місто сьогодні із 16:00 для великогабаритного транспорту

«Ми плануємо зробити таке обмеження перед піковим вечірнім часом для того, щоб забезпечити нормальне функціонування міста і нормальне пересування дорогами. Також попереджаємо про те, що ми за допомогою евакуаторів будемо переміщувати автомобілі, що будуть припарковані неправильно або заважатимуть роботі комунальної техніки», – сказав він.

Посадовець нагадав усім балансоутримувачам територій, не лише комунальних, а й іншої форми власності, про необхідність вчасно розчищати сніг та кригу.

«Інспекторська служба міста (у складі близько ста осіб) зараз відпрацьовує превентивні заходи – попередження, а вже потім буде накладати штрафи на тих, хто не забезпечує прибирання снігу, буруль тощо», – зауважив Петро Пантелеєв.

За прогнозом Укргідрометцентру, снігопад може продовжуватися до п’ятниці, а приріст снігового покриву може становити до 20 см. Очікується хуртовина, пориви сильного вітру та ожеледиця.