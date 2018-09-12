Сенцова висунули на премію Сахарова

У ЄНП закликають, аби Росія звільнила Сенцова.

Європейська народна партія номінувала кандидатуру незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії Європейського парламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

Про це йдеться у повідомленні політичної групи Європейської народної партії у Європарламенті у мікроблозі Twitter.

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"Український кінорежисер, незаконно ув'язнений у Росії, Олег Сенцов є нашим кандидатом на премію Сахарова у 2018 році", - сказано у повідомленні.

Також в ЄНП додали хештег із закликом звільнити Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ЄНП висувала на здобуття цієї премії кандидатуру лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, але у підсумку премію здобули єзидські жертви знущань та громадські діячки Надія Мурад Басі та Лямія Аї Башар.

Премія імені вченого, дисидента і правозахисника Андрія Сахарова щорічно вручається Європарламентом, починаючи з 1988 року.