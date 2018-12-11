В Європарламенті закликають Росію звільнити українських моряків та політв'язнів

В ході дебатів в Європарламенті висловили вимогу до Росії забезпечити безперешкодний транзит суден через Керченську протоку і в Азовському морі.

В Європейському парламенті закликають Російську Федерацію звільнити захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків та усіх українських політв'язнів і, зокрема, незаконно засудженого режисера Олега Сенцова.

Про це йшлося під час дебатів у Європарламенті в контексті представлення доповіді про імплементацію Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

"Ми хочемо закликати до звільнення українських моряків, і мають бути санкції, якщо цього не станеться. Ми також закликаємо пана Путіна, будь ласка, звільніть цих моряків, щоб вони могли повернутися додому до їхніх родин", - заявив співдоповідач Європарламенту з питань України Міхаель Галер.

Також євродепутат нагадав, що нагородження незаконно засудженого в Росії українського режисера Сенцова премією Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова говорить про те, що "ми надсилаємо правильний сигнал у належний час".

Галер зазначив, що в Європарламенті дуже високо цінують відданість Сенцова захисту прав людини, протестуючи проти окупації Криму.

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"Ми закликаємо Росію до звільнення усіх політичних в'язнів і, зокрема, звільнення Олега Сенцова", - наголосив він.

"Росія має утримуватися від подальших провокацій у регіоні, міжнародне морське судноплавство має продовжуватися в Азовському морі, як це передбачено міжнародним правом", - додав він.

Своєю чергою Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні приєдналася до заклику щодо звільнення Сенцова.

"Ми постійно просили (Росію) про це (звільнення Сенцова) впродовж усіх цих років", - підкреслила Могеріні.

Також вона нагадала, що минулого тижня в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ у Мілані окремо зустрілася з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим.

"Я скористалася цим моментом дуже чітко наголосити, що ми не визнаємо незаконну анексію Кримського півострова, і що поточне напруження є прямим наслідком порушення Росії основоположних принципів ОБСЄ і міжнародного права", - додала Могеріні.

"Ми очікуємо від Росії на негайне звільнення суден та їхнього екіпажу. Міжнародне право зобов'язує Російську Федерацію забезпечити безперешкодне і вільне проходження усіх суден через Керченську протоку. Поведінка Росії порушує міжнародне право і призводить до економічної шкоди не тільки для України, але й для суден, що курсують під прапорами ЄС", - підсумувала Могеріні.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".