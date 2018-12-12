Консули відвідали всіх 24 українських військовополонених моряків в РФ

Сьогодні було відвідано останню групу українських військовополонених з п'яти осіб.

Консули України в Російській Федерації вже відвідали усіх 24 українських військовополонених, яких утримують у слідчих ізоляторах "Матроська тиша" і "Лефортово" в Москві.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Консули відвідали останніх п'ятьох наших моряків", - сказав Погорельцев.

Він додав, що українські моряки "тримаються мужньо, розуміють, що відбувається".

"Звичайно, сподіваються на швидке повернення додому", - додав він.

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"Стан здоров'я тих, кого відвідали, задовільний, але є один моряк, який хворіє на діабет. Його обстежують лікарі, і у разі потреби вводять моряку інсулін, тобто він забезпечений на даному етапі медичною допомогою. Йому дають своєчасно ін'єкції", - рповыдомив Погорельцев.

"Таким чином наші дипломати відвідали вже усіх військовополонених, яких було захоплено 25 листопада в Керченській протоці. 24 особи вже відвідали станом на зараз", - сказав він.

Окремо Погорельцев зауважив, що загроз життю усім українським військовополоненим немає.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися в Одесу, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усіх полонених заарештував так званий «суд» в Криму, після чого їх відправили до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».

7 грудня українські консули відвідали в СІЗО сімох українських моряків, 10 грудня - шістьох, 11 грудня - ще шістьох.