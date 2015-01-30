У Гнутово затримано 15 підозрюваних в пособництві бойовикам

Про це повідомили в прес-службі МВС. У повідомленні наголошується, що радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та керівник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін взяли участь в спецоперації підрозділів МВС і Нацгвардії в селі Гнутово.

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Як зазначив Зорян Шкіряк: "Загальна кількість жителів селища близько 400. Затримані за підозрою у співпраці з бойовиками 15 осіб. Проводяться слідчо-оперативні дії".

За його словами, "спецпідрозділи правоохоронців спрацювали чітко, злагоджено, ефективно".