У Гнутово затримано 15 підозрюваних в пособництві бойовикам
12:47, 30 січня 2015Суспільство
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У селищі Гнутово Донецької області затримано 15 осіб, які підозрюються в пособництві бойовикам.
Співробітники МВС затримали передбачуваних спільників бойовиків / УНІАН
Про це повідомили в прес-службі МВС. У повідомленні наголошується, що радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк та керівник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін взяли участь в спецоперації підрозділів МВС і Нацгвардії в селі Гнутово.
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Як зазначив Зорян Шкіряк: "Загальна кількість жителів селища близько 400. Затримані за підозрою у співпраці з бойовиками 15 осіб. Проводяться слідчо-оперативні дії".
За його словами, "спецпідрозділи правоохоронців спрацювали чітко, злагоджено, ефективно".
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