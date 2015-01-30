Україна стала лідером за кількістю позовів до ЄСПЛ у 2014 році

Як йдеться в щорічному звіті ЄСПЛ, українські громадяни скерували до нього 13,6 тис. скарг, передає DW.DE. На другому місці перебуває Італія, від громадян якої надійшло 10,1 тис. позовів, а на третьому - Росія з приблизно 10 тис. позовів. Більшість позивачів із цих країн скаржаться на 2 проблеми - надзвичайно затягнуті процедури розглядів і несправедливі судові рішення.

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У 2014 році, як і попереднього року, найбільше обвинувальних рішень суд виніс стосовно Росії. Її визнали винною в 129 випадках. Значна частина позовів подана жителями Чечні і пов'язана з викраденнями людей. На другому місці Туреччина з 101 обвинувальним рішенням.

Водночас кількість скарг, поданих до ЄСПЛ у 2014 році, вперше знизилась у порівнянні з попереднім роком - приблизно на 15% до близько 56,2 тис. випадків. Окрім того, в порівнянні з 2013 роком на 30% зменшилась кількість справ, які перебувають на розгляді в Страсбурзі - зараз їх нараховується близько 69 тис.

Цю позитивну динаміку в самій інституції пояснюють, з одного боку, реформою суду щодо прискорення розгляду. З іншого боку, багато країн вживають заходів для зменшення кількості скарг до ЄСПЛ. Зокрема, це стосується Італії, де помітно зменшилась кількість надто затягнутих судових розглядів, а також Росії, де покращились умови щодо утримання під вартою. Нині в ЄСПЛ працюють 700 юристів, а його щорічний бюджет становить близько 67 млн євро.