У будинку заступника голови Меджлісу вже 9 годин триває обшук: силовики винесли комп'ютерну техніку

Оперативно-слідчі заходи в будинку заступника голови Меджлісу тривають уже протягом 9 годин.

Як передає з місця подій кореспондент Крим.Реалії, співробітники Слідчого комітету вилучили комп'ютерну техніку та завантажили її на свій транспорт.

У будинку весь цей час знаходиться тільки дружина Ахтема Чийгоза - Ельміра Аблялімова. Рідних Чийгоза, заарештованого напередодні, та матір його дружини не пускають. Будівлю по периметру охороняють озброєні силовики в масках.

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Велика частина людей - сусідів, членів Меджлісу та активістів, які перебували біля будинку з моменту повідомлення про обшук, розійшлася. Частина продовжує чергувати біля будинку та чекає закінчення слідчих заходів.

Правоохоронці поки не коментують ситуацію ні на місці, ні по телефону.

30 січня з ранку в будинку заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза в Бахчисараї силовики проводять обшук. Будинок оточено ОМОНом, всередину нікого не пускають.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи за ч. 1 ст. 212 («організація масових заворушень») Кримінального кодексу Російської Федерації.

Ахтема Чийгоза було затримано в четвер, 29 січня. Як заявив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін, Чийгоз затриманий за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях».

За його словами, мова йде про події 26 лютого 2014 року, коли проходила акція протесту за участю Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферополі біля будівлі кримського парламенту.

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Київський районний суд Сімферополя обрав Чийгозу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 лютого 2015 року.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи затримання, заявив, що в Криму почався новий виток репресій проти активістів кримськотатарського національного руху.