На Харківщині караули охороняють 38 стратегічних мостів - Балута

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час з’їзду громадських формувань самооборони міст і селищ України сказав голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

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За його словами, загалом у Харківській області є більш як 300 мостів, із них основні – 124 мости.

«На сьогоднішній момент у караульному порядку охороняємо 38, і цей відсоток збільшується. Минулого тижня це було 26 мостів», - сказав Балута.

Він зауважив, що в області сьогодні охороняються найбільш важливі мостові переправи, диверсії на яких можуть повністю зупинити рух транспорту більше ніж на 20 хвилин.

Балута підкреслив, що для охорони абсолютно всіх мостів по області не вистачає особового складу.

«Є певні складнощі, щоб охороняти повністю караульною службою дану кількість мостів. Потрібно для організації караульної служби мінімум 6 осіб, - сказав губернатор. – У нас не вистачає особового складу для організації цієї роботи в повному обсязі».

Він також зазначив, що Південна залізниця втричі збільшила частотність проїзду електродрезин, щоб зменшити можливість закладання вибухівки під колії.