Мер Одеси потрапив у ДТП

Про це повідомляє місцевий портал 048.ua з посиланням на прес-службу ДАІ.

О 22:30 по проспекту Шевченка з боку Шампанського провулку рухався автомобіль «Фольксваген». На заокругленій ділянці дороги водій не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з «Мерседесом», у якому у якості пасажира знаходився мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте такожВ Сумській області при зіткненні "Уралу" і шкільного автобуса постраждали 11 дітей

"Мерседесом" керував водій 80-го року народження. За кермом «Фольксвагена» був 31-річний чоловік, згідно акту медичного обстеження, він був п'яний.

За первинною інформацією медиків, постраждав пасажир - мер Одеси, - у нього діагностували політравму і тупу травму живота.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в дорожньо-транспортній пригоді на Дніпропетровщині загинув відомий український співак, лідер групи "Скрябін".