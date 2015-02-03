Завтра в Україні буде по-весняному тепло і сонячно
У середу, 4 лютого, циклон на сході зумовить мокрий сніг у східній частині України, на решті території переважатиме малохмарна сонячна погода, лише на Закарпатті можливі невеликі опади.
Температура повітря в Україні вночі 0-5 морозу, на заході до 8-10 градусів морозу, вдень 0-6 тепла, в Криму до 6-8 градусів тепла, у західних областях місцями 0-2 морозу. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині невеликі опади пройдуть переважно у вигляді снігу і мокрого снігу тільки на Закарпатті. Температура повітря вночі 2-7, місцями до 10 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.
У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У центральній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 тепла.
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У східних областях місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 2-7 тепла.
У південній частині вночі пройдуть невеликі дощі, вдень очікується суха сонячна погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.
У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-3 морозу, вдень 0-3 градуса тепла.
Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.