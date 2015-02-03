Завтра в Україні буде по-весняному тепло і сонячно

Температура повітря в Україні вночі 0-5 морозу, на заході до 8-10 градусів морозу, вдень 0-6 тепла, в Криму до 6-8 градусів тепла, у західних областях місцями 0-2 морозу. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині невеликі опади пройдуть переважно у вигляді снігу і мокрого снігу тільки на Закарпатті. Температура повітря вночі 2-7, місцями до 10 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У центральній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 тепла.

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У східних областях місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 2-7 тепла.

У південній частині вночі пройдуть невеликі дощі, вдень очікується суха сонячна погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-3 морозу, вдень 0-3 градуса тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.