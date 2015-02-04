Журналісти з'ясували, як діти керівництва ДНР і ЛНР живуть у Києві

Своїм дорогим життям у столиці вони не соромлячись хизуються у соціальних мережах, поки на Донбасі воюють бойовики під керівництвом їхніх батьків, повідомляє ТСН у програмі "Гроші".

Поки їхній батько Володимир Струк розпалює конфлікт на сході, Каріна та Каміла ведуть пафосне життя у Києві. Генеральна прокуратура України підтвердила, що Володимир Струк – луганський бізнесмен та колишній регіонал – спонсорує сепаратистів. Він особисто організував загони озброєних бойовиків.

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Поки тато важко "працює", Каріна та Каміла розважаються у найкращих клубах Києва, що з гордістю демонструють на своїх сторінках в Instagram. Каріна Струк має власне підприємство "Луга-Прес" та катається на Porshe. Дівчата люблять подорожі та розваги, особливо у Європі, до якої так бояться потрапити лідери терористів.

Ще одна спадкоємиця ідейної матері – Ольга Черенкова. Її мати Лариса Айрапетян – "міністр" охорони здоров'я так званої ЛНР. Вона навіть змагалася за право очолити "республіку", але програла Ігорю Плотницькому. Ольга дуже пишається матір'ю та активно підтримує її на своїх сторінках у соціальних мережах. Проте під час активного воєнного конфлікту на Луганщині, дівчина навчалася на території України, у Кіровограді.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС увів санкції проти 13 керівників "ДНР" і "ЛНР".