Повсякдення Донецька: гуманітарка, відлуння вибухів, бомбосховища і фаталізм
12:58, 04 лютого 2015Суспільство
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Американське агентство Reuters оприлюднило відеозапис з окупованого бойовиками Донецька.
Вулиці Донецька / Скріншот відео Reuters
Кореспондент з камерою побував на вулицях міста, в бомбосховищі та пункті роздачі української гуманітарної допомоги.
З ролика помітно, що люди на напівпорожніх вулицях звикли жити в умовах бойових дій і навіть не обертаються, коли лунають віддалені вибухи.
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