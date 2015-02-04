Повсякдення Донецька: гуманітарка, відлуння вибухів, бомбосховища і фаталізм

Кореспондент з камерою побував на вулицях міста, в бомбосховищі та пункті роздачі української гуманітарної допомоги.

З ролика помітно, що люди на напівпорожніх вулицях звикли жити в умовах бойових дій і навіть не обертаються, коли лунають віддалені вибухи.