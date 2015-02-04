Яценюк обіцяє, що інвалідам АТО даватимуть 600 тис. гривень на протезування за кордоном

13:44, 04 лютого 2015
Суспільство
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Ветерани АТО, які втратили руку або ногу внаслідок бойових дій, отримуватимуть державну грошову підтримку для протезування за кордоном.

УНИАН

Про це під час відкриття засідання уряду заявив прем'єр Арсеній Яценюк, передає Українська правда.

"У випадку втрати однієї кінцівки з державного бюджету ми можемо виділити до 609 тисяч гривень для складного протезування, яке не робиться в Україні, за кордоном", – сказав він.

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Відповідну постанову Кабмін планує прийняти у середу. За словами Яценюка, це рішення загалом спростить і прискорить процедуру протезування за кордоном.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін виділив 7 млн гривень на протези пораненим бійцям АТО.

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