Яценюк обіцяє, що інвалідам АТО даватимуть 600 тис. гривень на протезування за кордоном
13:44, 04 лютого 2015Суспільство
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Ветерани АТО, які втратили руку або ногу внаслідок бойових дій, отримуватимуть державну грошову підтримку для протезування за кордоном.
Яценюк пообіцяв допомогу у протезуванні інвалідам АТО / Фото УНИАН
Про це під час відкриття засідання уряду заявив прем'єр Арсеній Яценюк, передає Українська правда.
"У випадку втрати однієї кінцівки з державного бюджету ми можемо виділити до 609 тисяч гривень для складного протезування, яке не робиться в Україні, за кордоном", – сказав він.
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Відповідну постанову Кабмін планує прийняти у середу. За словами Яценюка, це рішення загалом спростить і прискорить процедуру протезування за кордоном.
Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін виділив 7 млн гривень на протези пораненим бійцям АТО.
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