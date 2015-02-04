Яценюк обіцяє, що інвалідам АТО даватимуть 600 тис. гривень на протезування за кордоном

Про це під час відкриття засідання уряду заявив прем'єр Арсеній Яценюк, передає Українська правда.

"У випадку втрати однієї кінцівки з державного бюджету ми можемо виділити до 609 тисяч гривень для складного протезування, яке не робиться в Україні, за кордоном", – сказав він.

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Відповідну постанову Кабмін планує прийняти у середу. За словами Яценюка, це рішення загалом спростить і прискорить процедуру протезування за кордоном.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін виділив 7 млн гривень на протези пораненим бійцям АТО.