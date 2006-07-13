Питання, хто управлятиме газотранспортною системою (ГТС) України, треба вирішувати з чисто економічних підходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олександр БОЛКІСЄВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, «знімаючи питання управління ГТС, Україна від цього тільки виграє”.

«Без вирішення цього питання щорічно скорочується транзит, будуються обхідні шляхи навколо України…», - додав О.БОЛКІСЄВ.

При цьому він зазначив, що «якщо ми прописуємо, що забезпечується баланс газу України, то Україна від цього тільки виграє. Треба вивчити це питання з чисто економічних підходів. Я б не говорив, що це погано».

Також О.БОЛКІСЄВ зазначив, що якщо буде вирішене питання з газотранспортним консорціумом, то немає необхідності в посередниках на внутрішньому ринку газу.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» є монополістом із перекачування газу з Росії в країни ЄС, транспортуючи 90% експорту російського газу.

Газотранспортна система України складається з 37,5 тис. км газопроводів, 71 компресорної станції та 13 підземних сховищ газу із загальним активним обсягом газу 32 млрд. кубометрів.

Пропускна спроможність системи на вході становить 288 млрд. кубометрів газу на рік, на виході - 175 млрд. кубометрів, зокрема в країни Європи - 141 млрд. кубометрів.

У 2005 році транзит природного газу територією України скоротився на 0,5% або на 0,7 млрд. кубометрів, порівняно з 2004 роком, до 136,4 млрд. кубометрів.