Савченко може припинити голодувати, якщо її доставлять хоча б у Посольство України - депутат

Про це УНІАН сказав народний депутат Верховної Ради України Іван Крулько перед Бассманним судом Москви, де сьогодні розглядається справа про продовження арешту Савченко.

"Ми підтримуємо Надю Савченко і дуже за неї переживаємо, сьогодні 60-й день її голодовки. Таке витримати дуже важко. Ми сподіваємося, що абсолютно незаконний арешт Савченко буде змінено хоча б у вигляді запобіжного заходу", - сказав Крулько.

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"Надія чітко сказала, що почне приймати їжу, коли буде на території України, це може бути Посольство України тут, у Москві", - наголосив він.

За його словами, світова спільнота повинна зробити все можливе, щоб Савченко відпустили, тим більше, що є незаперечні докази її невинуватості, причому, за законом РФ і України. Це необхідно, щоб зберегти їй життя.

Причому Крулько переконаний, що рішення щодо Савченко приймається не в суді, а у Кремлі, і залежить від переговорів, які відбуваються на найвищому рівні.

У свою чергу, народний депутат України Андрій Шевченко наголосив, що підтримати Савченко у Москву прибули 7 народних депутатів Верховної Ради України різних скликань.

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"Це насамперед моральна підтримка. Надя повинна знати, що за неї стоїть вся країна і весь цивілізований світ", - наголосив він.

Шевченко переконаний, що від ходу справи Савченко залежить ставлення України і громадян України до РФ і росіян.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів.

Також у Росії льотчицю звинуватили у незаконному перетинанні кордону.

27 жовтня 2014 року Басманний суд Москви продовжив строк утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

22 грудня Московський міський суд відхилив апеляційну скаргу захисту Савченко і залишив її під вартою. Льотчицю утримують в московському СІЗО №6.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її у ПАРЄ.

15 грудня Савченко оголосила голодування. Слідчі Слідчого комітету Російської Федерації хочуть залишити Савченко під вартою до 13 травня.

Сьогодні, 10 лютого 2015 року, Басманний суд Москви розгляне клопотання слідства про продовження строку тримання Савченко під вартою.