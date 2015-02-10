Шевченківську премію-2015 присудили тільки в чотирьох номінаціях - ЗМІ

Як повідомляє газета День, у Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка відбувся третій тур обговорення конкурсних творів, висунутих на здобуття Національної премії 2015 року.

За результатами таємного голосування лауреатами стали четверо митців за такими номінаціями:

у номінації "Література" - Юрій Щербак за трилогію "Час смертохристів", "Час великої гри" і "Час Тирана. Прозріння 2084 року";

у номінації "Літературознавство і мистецтво" - Костянтин Москалець за книжку есеїв "Сполохи";

у номінації "Образотворче мистецтво" - Микола Компанець за мистецький цикл "Земля моїх батьків";

у номінації "Театральне мистецтво" лауреатом премії став актор Національного театру імені Івана Франка Петро Панчук за втілення образу Тараса Шевченка.

Читайте такожВідбулося вручення Шевченківської преміїЯк зазначає видання, цього року члени Комітету вирішили не вручати премії у номінаціях "Публіцистика і журналістика", "Музичне мистецтво" і "Концертно-виконавське мистецтво". Рішення Шевченківського комітету вже затвердив його голова Борис Олійник.

Далі (за процедурою) секретаріат подасть документи переможців і свої протоколи в Адміністрацію президента України, щоб глава держави підписав відповідний указ. Планується, що, за традицією, церемонія нагородження відбудеться до дня народження Шевченка.