Вранці у Донецьку обстріляли автостанцію "Центр", є жертви (фото)

Як повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на соцмережі, обстріл відбувся близько 6.20. На кадрах із місця подій видно розтрощені автобуси.

За попередніми даними, снаряди влучили в автобуси №26 і №24,. Автобуси відразу спалахнули. Є поранені і загиблі, точна інформація уточнюється.

На місце події відразу приїхали російські журналісти.