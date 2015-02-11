Вранці у Донецьку обстріляли автостанцію "Центр", є жертви (фото)
09:50, 11 лютого 2015Суспільство
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У Донецьку бойовики обстріляли автостанцію "Центр", внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули, п’ятеро поранені.
В Донецьку обстріляли автостанцію / @euromaidan
Як повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на соцмережі, обстріл відбувся близько 6.20. На кадрах із місця подій видно розтрощені автобуси.
REUTERS
За попередніми даними, снаряди влучили в автобуси №26 і №24,. Автобуси відразу спалахнули. Є поранені і загиблі, точна інформація уточнюється.
Наразі їх точна кількість невідома / @666_mancer
На місце події відразу приїхали російські журналісти.
#Донецк, АС "Центр" после обстрела утром 11/02/15 #russianukrainianwarpic.twitter.com/1YQ4C2UarI
— Necro Mancer (@666_mancer) February 11, 2015
#Донецк,АС Центр, обстрел утром 11/2/15. "не знаю о кол-ве погибших,но крови оч много,попало у аптеки и в 11 автобус" pic.twitter.com/dE8yX8bFwl
— Necro Mancer (@666_mancer) February 11, 2015
REUTERS
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