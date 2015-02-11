Вранці у Донецьку обстріляли автостанцію "Центр", є жертви (фото)

09:50, 11 лютого 2015
Суспільство
3689 0

У Донецьку бойовики обстріляли автостанцію "Центр", внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули, п’ятеро поранені.

В Донецьку обстріляли автостанцію @euromaidan

Як повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на соцмережі, обстріл відбувся близько 6.20. На кадрах із місця подій видно розтрощені автобуси.

КУГЕУКЫ
 

За попередніми даними, снаряди влучили в автобуси №26 і №24,. Автобуси відразу спалахнули. Є поранені і загиблі, точна інформація уточнюється.

Наразі їх точна кількість невідома / @666_mancer

На місце події відразу приїхали російські журналісти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter