У Харкові 90% укриттів готові до експлуатації - міськрада
21:42, 11 лютого 2015Суспільство
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У Харкові 90% укриттів очищені та підготовлені на випадок надзвичайних ситуацій.
У Харкові відзвітували про 90% готових укриттів / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань розвитку та життєзабезпечення міста Ігоря Терехова.
Читайте такожУ Сумах захисні укриття здатні прийняти лише близько 10% жителів містаЗа його словами, в місті 358 укриттів, які розташовані в підвальних приміщеннях, про готовність 90% з них доповіли співробітники ГТУ ДСНС України в Харківській області.
Терехов підкреслив, що робота з підготовки укриттів триває й буде завершена протягом двох місяців.
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