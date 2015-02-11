У Харкові 90% укриттів готові до експлуатації - міськрада

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника Харківського міського голови з питань розвитку та життєзабезпечення міста Ігоря Терехова.

Читайте такожУ Сумах захисні укриття здатні прийняти лише близько 10% жителів містаЗа його словами, в місті 358 укриттів, які розташовані в підвальних приміщеннях, про готовність 90% з них доповіли співробітники ГТУ ДСНС України в Харківській області.

Терехов підкреслив, що робота з підготовки укриттів триває й буде завершена протягом двох місяців.