Жителів Широкіно евакуювали в Маріуполь (фото)

Як повідомив сайт 0629, у зв'язку з обстрілами селища бойовиками, полк "Азов" провів евакуацію місцевого населення. Жителів селища евакуювали в кілька етапів на броньованій вантажівці. Робилося це в кілька ходок.

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Десятки жителів, які 3 доби посивіли в підвалах, отримали можливість виїхати в Маріуполь. Деякі їхали зі зруйнованих будинків. За словами чоловіка, в його будинок влучило відразу кілька снарядів, обвалилася стеля. Жити там більше неможливо.

Особливо важко довелося пенсіонерам - вони не могли прийти в себе і відмовлялися спілкуватися з журналістами. А ось молоді люди не втрачали оптимізму. Деякі жителі евакуювалися разом з домашніми тваринами.