В ОБСЄ заявили, що готові моніторити кордон України та Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

“Ми вже поінформували і українську, і російську владу, і ми готові допустити можливість проводити спільний моніторинг кордону, якщо буде надано безпечне середовище для моніторингу”, - сказав Апакан.

За його словами, місія ОБСЄ відповідно до свого мандата на даний час підходить дуже близько до кордону.

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Апакан повідомив, що зараз у складі місії є невелика за чисельністю структура, яка має повноваження бути присутньою на деяких контрольно-пропускних пунктах українсько-російського кордону.

При цьому він наголосив, що мандат місії не в тому, щоб охороняти російсько-український кордон. “Ми готові вийти на кордон і при наявності відповідного безпечного середовища здійснювати моніторинг на пунктах пропуску”, - додав Апакан.