Контроль на кордоні з РФ можливий після виборів на окупованому Донбасі у 2015 році - документ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в пункті 9 документа «Комплекс заходів з виконання Мінських угод», розміщеного на сайті Кремля.

Зокрема, документ підписали учасники Тристоронньої контактної групи: посол ОБСЄ Хайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов, лідер бойовиків ДНР Олександр Захарченко, лідер бойовиків ЛНР Ігор Плотницький.

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«Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеохопного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей на основі закону України і конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках Тристоронньої контактної групи», - йдеться в документі.

При цьому в пунктом 11 передбачено «проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає як ключовий елемент децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької і Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначених у примітці, до кінця 2015 року».

Водночас у примітках до документа зазначено, що такі заходи відповідно до Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» включають наступне:

- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- право на мовне самовизначення;

- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;

- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;

- сприяння з боку центральних органів влади транскордонному співробітництву в окремих районах Донецької та Луганської областей з регіонами Російської Федерації;

- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- повноваження депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.

Передбачається, що на основі Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» питання, що стосуються місцевих виборів, обговорюватимуться й узгоджуватимуться з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.