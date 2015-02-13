Над Донецьком піднявся великий стовп диму, його джерело поки невідоме (фото)

15:08, 13 лютого 2015
Суспільство
4907 0

Потужний стовп диму спостерігається в Донецьку в п'ятницю, 13 лютого.

Місце загоряння не встановлено / twitter

 

Зокрема, місцеві жителі викладають в інтернет фотографії з підтвердженням того, що дим видніється з різних районів міста. Про це повідомляє ZN.UA.

twitter

На даний момент місце загоряння не встановлено.

twitter

Є припущення, що дим йде з північно-західного напрямку, зокрема - Куйбишевського району.

twitter

Нагадаємо, нещодавно у Донецьку бойовики обстріляли автостанцію "Центр", в результаті чого щонайменше 4 людини загинули, п'ятеро поранені. У свою чергу, в Генштабі заявили, що українські військові не обстрілювали автостанцію в Донецьку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter