Над Донецьком піднявся великий стовп диму, його джерело поки невідоме (фото)
15:08, 13 лютого 2015Суспільство
4907 0
Потужний стовп диму спостерігається в Донецьку в п'ятницю, 13 лютого.
Місце загоряння не встановлено / twitter
Зокрема, місцеві жителі викладають в інтернет фотографії з підтвердженням того, що дим видніється з різних районів міста. Про це повідомляє ZN.UA.
На даний момент місце загоряння не встановлено.
Є припущення, що дим йде з північно-західного напрямку, зокрема - Куйбишевського району.
Нагадаємо, нещодавно у Донецьку бойовики обстріляли автостанцію "Центр", в результаті чого щонайменше 4 людини загинули, п'ятеро поранені. У свою чергу, в Генштабі заявили, що українські військові не обстрілювали автостанцію в Донецьку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter