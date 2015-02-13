Чутки з приводу звільнення Савченко безпідставні - СК РФ

Про це УНІАН повідомив офіційний представник відомства Володимир Маркін.

«Усілякі чутки, поширювані з приводу якогось майбутнього звільнення обвинуваченої Надії Савченко, не мають під собою жодних підстав», - сказав Маркін.

Він заявив, що Савченко утримується у слідчому ізоляторі як обвинувачена у скоєнні особливо тяжкого злочину.

«Хочу нагадати, що, за даними слідства, вона була ніякої не льотчицею, а всього лише наводчицею, у даному випадку співучасником вбивства російських журналістів Ігоря Корнелюка та Антона Волошина», - заявив Маркін.

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За його словами, заарештована вона рішенням суду, і саме суду в подальшому визначати ступінь вини та міру покарання, а поки що справа перебуває на стадії розслідування, проводяться слідчі дії, спрямовані на закріплення доказів причетності Савченко до злочинів, у яких її обвинувачують, додав він.

«Можу лише сказати, що у слідства є неспростовні докази у вигляді власноручних записів Савченко, що підтверджують її причетність до коректування вогню, дані балістичної експертизи фрагментів осколків, вилучених із тіл загиблих, фото- та відеоматеріали місця загибелі журналістів, отримані з космічних супутників. Усі ці докази представлені слідством для проведення ситуаційної судової експертизи. Це лише частина доказів, які в сукупності з іншими будуть представлені суду», - сказав Маркін.

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«Так що ми, на відміну від деяких політиків і так званих адвокатів, керуємося фактами, а не емоціями і політичними пристрастями», - заявив представник Слідчого комітету РФ.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого у Мінську за підсумками переговорів лідерів «нормандської четвірки» був затверджений комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Як наголосив президент України Петро Порошенко, коментуючи підписані домовленості, вони, зокрема, передбачають звільнення всіх заручників протягом 19 днів.

Порошенко зазначив, що під час переговорів було підняте питання про звільнення Надії Савченко. «Я був поінформований, що це має бути зроблено найближчим часом, після завершення медичної експертизи і попереднього слідства. Я звернувся, щоб це було зроблено негайно, і це було підтримано канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом», - сказав Порошенко.

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Раніше, 10 лютого, Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили у незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала до ПАРЄ.