45 дітей з Артемівського будинку дитини евакуювали в Харків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, евакуація відбулася в ніч з 13 на 14 лютого у зв'язку з ракетним обстрілом Артемівська і випадками загибелі мирних громадян, у тому числі дітей.

Вихованці віком від 2 місяців до 5 років у супроводі 25 співробітників установи Обласного спеціалізованого будинку дитини міста Артемівськ евакуйовані у харківський комунальний заклад охорони здоров'я «Обласний будинок дитини №3», сказано в повідомленні.

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За повідомленням Департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації, для зустрічі дітей були проведені всі необхідні організаційні заходи. Евакуйованих дітей зустрічали представники Департаменту адміністрації будинку дитини. Після прибуття (близько 3.00) діти пройшли медичний огляд. Крім того, вирішені всі питання щодо розміщення дітей, їхнього харчування, побутових умов перебування, догляду та лікування.

"На сьогодні всі евакуйовані вихованці будинку дитини перебувають у безпеці, оточені турботою, мають кваліфікований медичний нагляд", - зазначили в ОДА.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час обстрілу житлового кварталу Артемівська, який стався вдень 13 лютого, загинули двоє людей, а ще п'ятеро - поранені, серед них троє дітей.