МВС оприлюднило список жертв і постраждалих від обстрілу в Артемівську

Як зазначають у прес-службі МВС, пошкоджено будівлі школи №4, дитячого садка "Лелечка", житлові будинки на вулицях Загородня, Михайлівська, Патриса Лумумби, 8 Березня.

Наводимо список постраждалих, щоб жителі отримали офіційну інформацію про своїх близьких.

Особи, які загинули:

1. Молодецьких Єгор Володимирович, 03.04.2007 року народження, учень 2-классу ЗШ № 4.

2. Кремізна Марина Миколаївна, 04.09.1989 року народження, мешканка вул.Загородня.

Доставлені до міської лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості:

1. Манукалова Дар’я Василівна, 10.06.2007 року народження, учениця ЗШ № 4 м. Артемівська.

2. Лавринець Андрій Юрійович, 01.01.1963 року народження.

3. Шума Зінаїда Петрівна, 24.09.1932 року народження.

4. Николенко Віра Сергіївна, 23.08.2007 року народження.

5. Кремізна Майя Сергіївна, 13.05.2007 року народження.

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"За результатами роботи слідчо-оперативної групи Артемівського МВ на подвір’ї дитячого садка знайдено 2 циліндричні частини системи залпового вогню, кожен довжиною 1,7 метрів, діаметром 8 см. Перед будинком № 55 на вул.Загородня знайдено бойовий елемент касетної системи залпового вогню, який не спрацював. В ході огляду місця події зафіксовано пошкодження дахів 9 будинків", - повідомили правоохоронці.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.