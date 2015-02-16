За мотивами викрадення українськими військовими танка бойовиків зняли мультфільм

Художник-мультиплікатор Юрій Журавель зняв мультфільм про випадок, який стався з бійцями 128-мої бригади.

Нагадаємо, 6 лютого військовослужбовці 2-го артилерійського дивізіону 128-мої механізованої бригади захопили у бойовиків російський Т-72.

Про це повідомила волонтер Оксана Горобієвська на своїй сторінці у Facebook.

"Цей танк більше тижня обстрілював позиції бійців. Знищити його вогнем артилерії не вдавалося - ворожа «сімдесятдвійка» з'являлася несподівано, робила один-два постріли і ховалася", - було сказано в повідомленні.

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Тоді українські бійці зважилися на вилазку. О 2 години ночі 6 військових пробралися на територію бойовиків і таки знайшли цей танк.

Волонтер також перерахував імена військових, яким вдалося захопити танк: Андрій Калініченко, Сергій Хорошковський, Володимир Вознюк, Роман Смигородский, Сергій Косаківський,Сергій Іванович.

Мультфільм починається з 1:02 хвилини запису.