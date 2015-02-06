Бійці 128-ї бригади викрали з позицій бойовиків російський танк Т-72 (фоторепортаж)

Військовослужбовці 2-го артилерійського дивізіону 128-ї механізованої бригади захопили у бойовиків російський Т-72.

Про це повідомила волонтер Оксана Горобієвська на своїй сторінці у Facebook.

"Цей танк більше тижня обстрілював позиції бійців. Знищити його вогнем артилерії не вдавалося - ворожа «семьдесятдвойка» з'являлася несподівано, робила один-два постріли і ховалася", - йдеться у повідомленні.

Тоді українські бійці зважилися на вилазку. О 2 годині ночі 6 військових пробралися на територію бойовиків і таки знайшли цей танк.

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"Він стояв біля невеликого будиночка. Заходити в будинок хлопці не стали, так як не знали, щоб не піднімати шум. Серед артилеристів був механік-водій МТЛБ, він запропонував танк ... викрасти", - продовжує Горобієвська.

Коли Т-72 рушив, бойовики вискочили з будинку і в паніці розбіглися, напевно вирішивши, що українці розстріляють будинок з гармати.

"На трофейному танку артилеристи успішно повернулися на свої позиції. На захопленій бойовій машині відразу ж повісили український прапор. Всередині знайшли документи (їх віддали кому треба) та російські сухпайки. Поки бійці використовують «семьдесятдвойку» як тягач - немає навідника, який міг би вести вогонь з гармати", - зазначає вона.

Волонтер також перерахувала імена військових, яким вдалося захопити танк: Андрій Калініченко, Сергій Хорошковський, Володимир Вознюк, Роман Смігородскій, Сергій Косаківський,Сергій Іванович.