Прокуратура оголосила голові Севастопольської міськради про підозру в організації анексії Криму

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, Дойникова підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (співучасть у насильницькій зміні конституційного ладу в Україні), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (співучасть у зміні меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 1 ст. 255 (участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією) Кримінального кодексу України.

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Кримінальне провадження що розслідується Управлінням з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України.

У провадженні також виконується комплекс слідчих дій, спрямованих на отримання вичерпних доказів вини кожного депутата Верховної Ради АРК і Севастопольської міської ради, які брали участь у вчиненні злочинів зазначеної категорії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, один із керівників незаконного збройного формування «ДНР», в ефірі однієї із російських програм зізнався, що так звані «ополченці» збирали депутатів Криму голосувати за відділення від України.