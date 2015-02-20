Порошенко пропонує оголосити 14 жовтня вихідним

Текст законопроекту розміщений на сайті парламенту.

У статті 73 "Святкові і неробочі дні" до переліку святкових днів пропонується включити і 14 жовтня – День захисника України.

Як ідеться в пояснювальній записці, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості 14 жовтня 2014 року видано указ президента України № 806, яким встановлено День захисника України, що відзначатиметься щорічно 14 жовтня. При цьому скасовано указ президента України від 23 лютого 1999 року № 202 "Про День захисника Вітчизни".

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14 жовтня також відзначається велике релігійне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й друга назва – Козацька Покрова, а у свідомості народу воно почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга, мужність та лицарство.

Указом президента України від 7 серпня 1999 року № 966 14 жовтня – у день свята Покрови Пречистої Богородиці – було встановлено День українського козацтва. У XX столітті козацькі традиції наслідували борці за незалежність України – армія Української народної республіки та Українська повстанська армія. У роки Другої світової війни, попри всю радянську атеїстичну пропаганду, багато українців – солдат радянської армії перед боєм з нацистами зверталися до Господа та Діви Марії з молитвою про порятунок та перемогу. "Особливого значення набуває це свято для сучасного українського воїнства та цивільних громадян, які активно долучаються до захисту своєї країни від зовнішнього агресора та його внутрішніх приспішників. Встановлення Дня захисника України як державного свята засвідчить увагу і шанобливе ставлення держави до людей, які, не шкодуючи себе, відстоюють територіальну цілісність, суверенітет та інші державницькі цінності. У цей день громадяни матимуть змогу взяти участь у молитовних заходах з нагоди свята Покрови Пречистої Богородиці та у молитвах за захисників України", - йдеться у пояснювальній записці.

Передбачається, що встановлення у день свята Покрови Пречистої Богородиці Дня захисника України як державного свята матиме духовно-патріотичне і об'єднавче значення для громадян України, а також сприятиме упорядкуванню календаря державних свят в Україні відповідно до сучасних політичних реалій та потреб суспільства.