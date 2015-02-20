Вакарчук: жодна країна не прийшла до свого успіху без крові

Український музикант Святослав Вакарчук не одразу вірив в успіх Революції Гідності, хоча й був на Майдані з перших його днів.

Про це лідер "Океану Ельзи" розповів у марафоні ТСН.

"Чим ближче до 20 лютого, тим більше ймовірність зміни влади мені здавалась реальною. Хоча у листопаді я ще не вірив, але ближче до лютого, і в день 20 лютого така ймовірність мені здавалась високою", - каже музикант.

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Відповідаючи на питання Наталі Мосейчук, чи могла революція відбутись без крові, Святослав зауважив, що криваві події не оминули жодну успішну країну світу.

"Могло б тоді минутись і без крові, але жодна країна не прийшла до свого успіху без крові", - вважає Вакарчук.