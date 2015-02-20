Порошенко: Революція гідності стала першою виграшною битвою за нашу незалежність (відео)
Президент наголосив, що подвиг Небесної Сотні надихнув українців на боротьбу за свою свободу.
"Революція гідності стала першою і, головне, виграшною битвою за нашу незалежність", - підкреслив Порошенко / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко під час свого виступу у День Героїв Небесної Сотні наголосив, що на Майдані українці боролися не тільки і не стільки з маріонетками Януковича, передає ТСН.ua.
"Тепер зрозуміло, що російська агресія проти України почалася з наступу на Вільнюс. І 21 листопада неукраїнський уряд приймає рішення зупинити рух в Європу", - сказав глава держави.
"Революція гідності стала першою і, головне, виграшною битвою за нашу незалежність", - зауважив він.
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Президент сказав, що подвиг Небесної Сотні надихнув українців на боротьбу за свою свободу.
Він також підкреслив, що 2015 рік має стати вирішальним для проведення реформ у країні.
"В 2014 році, дорогі друзі, дорогі співвітчизники, ми за вами зберегли Україну. 2015 рік стане вирішальним у започаткуванні фундаментальних змін в будівництві нової держави", - додав президент, передає кореспондент УНІАН.
Порошенко також висловив упевненість, що «Україна буде жити в мирі, розвиватися і рухатися в обраному європейському напрямку».