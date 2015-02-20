Порошенко: Революція гідності стала першою виграшною битвою за нашу незалежність (відео)

Президент України Петро Порошенко під час свого виступу у День Героїв Небесної Сотні наголосив, що на Майдані українці боролися не тільки і не стільки з маріонетками Януковича, передає ТСН.ua.

"Тепер зрозуміло, що російська агресія проти України почалася з наступу на Вільнюс. І 21 листопада неукраїнський уряд приймає рішення зупинити рух в Європу", - сказав глава держави.

"Революція гідності стала першою і, головне, виграшною битвою за нашу незалежність", - зауважив він.

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Президент сказав, що подвиг Небесної Сотні надихнув українців на боротьбу за свою свободу.

Він також підкреслив, що 2015 рік має стати вирішальним для проведення реформ у країні.

"В 2014 році, дорогі друзі, дорогі співвітчизники, ми за вами зберегли Україну. 2015 рік стане вирішальним у започаткуванні фундаментальних змін в будівництві нової держави", - додав президент, передає кореспондент УНІАН.

Порошенко також висловив упевненість, що «Україна буде жити в мирі, розвиватися і рухатися в обраному європейському напрямку».