Під час мирної акції в Харкові спрацювала вибухівка, схована на узбіччі - журналіст



Під час мирної акції в Харкові спрацювала вибухівка, схована на узбіччі, в купі снігу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив з місця події журналіст Слава Марічев, повідомляє Громадське.

«Це один з осколків – рваний метал. Закладку сховали на узбіччі, в купі снігу. Звичайний поліетиленовий пакет. В міліції кажуть – спрацював саморобний вибуховий пристрій з таймером чи на радіокеруванні. Елементи враження – обрізки арматури», – пише з місця події журналіст Слава Марічев.



Начальник ГУМВС України в Харківській області Анатолій Дмітрієв заявляє про підозру скоєння терористичного акту.

Прокуратура почала кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про вчинення терористичного акту. Про це Громадському заявила речниця прокуратури у Харківській області Віта Дубовик

«Була «закладка», а не підкинута вибухівка», – каже вона.

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«Сьогодні близько 13.20 під час мирної ходи активістів Євромайдану та патріотично налаштованих громадян стався вибух. За попередніми даними постраждало близько 10 осіб. Двоє людей загинули на місці, серед загиблих – 1 правоохоронець. На Московському проспекті біля станції метро «Маршала Жукова» у натовпі спрацював невідомий вибуховий пристрій», – повідомляють у МВС.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна группа, вибухотехніки та експерти-криміналісти, а також співробітники ДСНС.

Робота слідчо-оперативної групи на місці події перебуває під особистим контролем начальника ГУМВС України в Харківській області.

Правоохоронці встановлюють обставини події та закликають можливих свідків повідомити правоохоронні органи про відомі їм обставини, кажуть у МВС.