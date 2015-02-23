У православних християн та греко-католиків сьогодні почався Великий піст

У перші два дні посту і в Страсну П'ятницю рекомендується утриматися від їжі, а решту часу дотримуватися помірності в їжі – не вживати м'яса, яєць і молочних продуктів.

Для людей похилого віку, хворих, маленьких дітей, вагітних і жінок, що годують немовлят, а також мандрівників, військових і ув'язнених піст може бути не таким суворим.

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Як правило, обмеження залежать від способу життя, роботи, стану здоров'я.

Богослови наголошують, що у Великий піст не стільки потрібно обмежувати себе в їжі, скільки перебувати у духовній гармонії. Церква закликає зосередитися на внутрішньому стані, боротися з проявами гніву, образи, осуду.