Завтра до України прийде по-весняному тепла погода

25 лютого погода в Україні очікується теплою і вологою. Температура повітря протягом дня складе 2-9 градусів тепла, на заході та в Криму до 10-15 градусів вище нуля. Уночі буде прохолодніше, 0-5 тепла, на сході 0-4 морозу. Про це повідомляє «Оpogode».

Опади найбільш вірогідні в західних областях. На решті території переважно сухо, лише місцями можуть виникнути тумани.

У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 4-12, місцями до 12-15 градусів тепла.

На півночі опадів не передбачається. Вночі 0-5 тепла, на Сумщині до 2 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

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У центрі буде переважати суха погода. Вночі 1-5 тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

На сході сухо і з туманами. Вночі 0-4 градуса морозу, вдень 0-5 тепла.

У південній частині без опадів. Вночі 1-5 тепла, вдень 5-12, місцями до 15 тепла.

У Києві переважно без опадів. Вночі 0-2 тепла, вдень 2-5 градусів тепла.