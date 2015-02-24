У Житомирі всі школи зачинено на карантин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, карантин діятиме по 3 березня.

Також на цей період заборонено проведення культурно-масових і розважальних заходів для дітей.

Читайте такожНа Вінниччині через грип померла 4-річна дівчинкаЗа інформацією Житомирського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області, за сім тижнів цього року в Житомирі зареєстровано три випадки грипу, а на восьмому тижні (12 -18 лютого) – 227 випадків, у тому числі серед дорослих – 67 випадків, серед дітей – 160.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Житомирі через зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання з 23 по 28 лютого запровадило карантин в частині шкіл та в окремих класах деяких шкіл.