Помер предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій

Про це повідомляє прес-служба УАПЦ.

У свою чергу прес-центр Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) уточнює, що він помер внаслідок хвороби.

«Архієреям, духовенству та вірним Української Автокефальної Православної Церкви, а також рідним і близьким спочилого митрополита Мефодія висловлюю своє співчуття. Завершилося земне життя владики, душею він відійшов до Престолу Божого і всім нам, як християнам, належить молитися за його спокій. Ми повинні щиро просити Господа, щоби Він упокоїв душу новопреставленого митрополита Мефодія в оселях праведників та простив йому всі провини вільні і невільні. Благословляю архієреям та духовенству Київського Патріархату підносити заупокійні молитви за душу спочилого митрополита», – йдеться у співчутті патріарха Київського Філарета.

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Час і місце поховання Владики, а також дата позачергового Архиєрейського Собору стануть відомі пізніше.

Мефодій (в миру-Кудряков Валерій Андрійович) народився 11 березня 1949 року в н. п. Копичинці (Тернопільська область).

Закінчив Московську духовну семінарію та Московську духовну академію в Загорську. У 1981 році висвячений на священика, служив у Львівській та Тернопільській єпархіях РПЦ. У 1990 році перейшов в УАПЦ. У 1995 році він був пострижений у чернецтво з нареченням іменем Мефодій.

14 вересня 2000 року обраний Предстоятелем УАПЦ з титулом «митрополита Тернопільського і Подільського».