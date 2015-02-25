Карантин у вінницьких школах продовжили до 2 березня

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Сьогодні вранці відбулося чергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Через те, що захворюваність по місту зберігається високою, а грип та ГРВІ мають певний інкубаційний період, було прийнято рішення відновити заняття в школах міста з 2 березня», - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Житомирі на карантин закрили всі школи

У міськраді нагадали, що навчальні заклади із-за перевищення эпідпорогу почали закривати з 17 лютого, а з 19 лютого були припинені заняття у всіх школах Вінниці до 23 лютого. Потім карантин було продовжено і планувалося відновити заняття з 26 лютого.

Читайте такожУ Рівному через високу захворюваність на ГРВІ та грип продовжено карантин у школах

Як повідомляв УНІАН, станом на 24 лютого захворюваність на грип по області на 33% перевищувала епідемічний поріг. На вимушених канікулах школярі перебували 145 загальноосвітніх шкіл Вінницької області. У зв'язку з карантином тимчасово призупинили навчальний процес школи р. Вінниці та Гайсинського району.

У Вінницькій області є два штами грипу: сезонний грип H3N2 і вірус грипу «В».