Президент підписав указ про вшанування пам’яті князя Володимира

Указ, оприлюднений на офіційному сайті президента, підписаний «з метою збереження та утвердження традицій української державності, нагадування про роль історичної спадщини Руси-України у їх становленні, визнання важливості прийняття християнства для розвитку українського суспільства як невід'ємної частини європейської цивілізації, вшанування пам'яті Володимира Великого - видатного державного та політичного діяча, князя Київського, творця середньовічної європейської держави Руси-України, та у зв'язку з 1000-річницею його упокоєння, що виповнюється у 2015 році».

Кабінету міністрів України, обласним держадміністраціям та Київській міській державним адміністрації доручено розробити план заходів щодо вшанування пам'яті князя Київського Володимира Великого.

Читайте такожУ Білорусі випустили монету на честь перемоги над МосквоюЗокрема, передбачається проведення наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, інших наукових та просвітницьких заходів, спрямованих на вивчення державотворчої діяльності князя Київського Володимира Великого, впливу його політики на політичний та економічний розвиток Європи, зокрема, країн Балтійсько-Чорноморського регіону, подій української історії відповідного періоду.

Крім того, згідно з указом, передбачається карбування та введення в обіг у встановленому порядку монет, випуск в обіг поштових марок і конвертів, присвячених діяльності князя Київського Володимира Великого, проведення спецпогашення поштової марки.