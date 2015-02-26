У Києві презентували громадську ініціативу "21 листопада"

Ініціатива об’єднує майже 40 провідних вітчизняних діячів культури, науки, бізнесу, релігійних та громадських діячів, йдеться у прес-релізі організації.

Також повідомляється, що об’єднання є неполітичною громадською ініціативою, покликаною сприяти утвердженню в українському суспільстві європейських цінностей та просуванню українських цінностей у світі.

Бачення свого вкладу в рамках Ініціативи «21 листопада» висловили всі присутні учасники, серед яких: Ваче Давтян, Сергій Дацюк, Андрій Длігач, муфтій Саїд Ісмагілов, протоієрей Георгій Коваленко, Олександра Коваль, Всеволод Кожемяко, Саша Кольцова, Валерій Пекар, Віталий Сич, Олександр Ткаченко, Влад Троїцький, єпископ Борис (Ґудзяк) та Руслана Лижичко, яка долучилася через Skype.



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"Новонароджена українська політична нація потребує утвердження нових цінностей, потребує відвертого діалогу про моральні дилеми нашого часу, а також ідеологічної протидії ворожій пропаганді, — підкреслив Валерій Пекар, один з учасників Ініціативи. — Ми зібралися разом, щоб подати приклад колективного лідерства, утвердженого українською традицією злагоди, перевіреного Майданом, відповідного новій культурі суспільних відносин".

Гостям заходу були представлені три перші проекти Ініціативи: «Інше: створення нової філософії» філософа Сергія Дацюка, «Нова міфологія України», презентована Валерієм Пекарем, та концепція проекту «Еко-Парк», про яку розповів гендиректор «1+1 Медіа» Олександр Ткаченко.

Довідка: 21 листопада 2014 р., у річницю початку подій на Майдані, було започатковано однойменну Ініціативу «21 листопада». Мета Ініціативи — просування європейських цінностей в Україні та українських цінностей у світі. «21 листопада» — це багатоформатний проект, що включатиме медійний, науковий, культурний, освітній та інші напрямки.

До складу об’єднання увійшли представники різних сфер діяльності, професій, регіонів, національностей та конфесій, які фактично репрезентують народ України у всьому його різноманітті. Одним з важливих принципів об’єднання є заборона участі в ньому чинних політиків та держслужбовців. Всі члени Ініціативи рівні: рішення приймаються консенсусом.

Сайт Ініціативи: 2111.org.ua