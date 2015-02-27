На Луганщині затримали воєнкома під час одержання хабара

Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, підозрюваний вимагав і одержав від військовозобов'язаного неправомірну вигоду у розмірі понад 11 тис. грн за невключення його до списку осіб, яких направляють у зону АТО.

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25 лютого при передачі чергової частини неправомірної вигоди військового комісара затримали. Під час огляду в чиновника також вилучили 15 тис. грн і 2 тис. доларів.

Підозрюваному повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, поєднане з вимаганням).

На даний момент до суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу.