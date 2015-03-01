Окупаційна "влада" Севастополя відібрала завод Порошенка

Крім "Севморзаводу", так званий "уряд" відібрав у власників ще 10 підприємств. Це "Севморсудноремонт", "Корабел", "Севмордорбуд", "Севморверф", "Севмормаш", "Південьсевморсервіс", "Севморенерго", "Нова ера", "Інкермеблі", "Севморремо" і "Конструкторське бюро радіозв'язку", передає ТСН.

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Усього мали намір "націоналізувати" 35 підприємств. Відповідний "закон" був внесений на розгляд місцевого "парламенту", але його відхилили.

Тому рішення було прийняте спеціальною постановою "уряду", а перелік підприємств значно скоротили. Раніше голова "законодавчих зборів" Севастополя Олексій Чалий заявляв, що виступає проти націоналізації приватної власності, оскільки це "знизить привабливість регіону для інвесторів".

Раніше УНІАН повідомляв, що у Криму окупанти "націоналізували" Ялтинську кіностудію.