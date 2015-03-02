Перший тиждень весни принесе в Україну дощі та 14 градусів тепла

Протягом 2-8 березня через Україну пройдуть атмосферні фронти, які принесуть вологу погоду в більшості областей, повідомляє Opogode.ua.

2 березня дощі пройдуть місцями, 3 березня опади збільшиться, очікуються дощі, мокрий сніг, а місцями навіть сильні опади. 4 березня в Україні буде переважати волога повітряна маса, випаде мокрий сніг, можливо з дощем. 5 березня опади припиняться, лише на півночі передбачається невеликий дощ. 6 березня в Україну негода прийде з дощами та мокрим снігом, 7-8 березня істотні опади в Україні малоймовірні.

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Температура повітря у першій половині тижня очікується відносно високою. Вночі вона становитиме 0-5 тепла, вдень 2-7 градусів тепла. 2 березня на півдні місцями до 10-14 градусів тепла. У другій половині тижня почнеться незначне похолодання. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0-5 градусів морозу, на заході 7-8 березня можливо до 10 морозу, вдень очікується 0-5 градусів тепла.

У Києві протягом тижня опади будуть чергуватися з проясненнями. Така мінлива погода характерна для міжсезоння. Дощ імовірний в столиці 2-3 березня, 4-5 березня без істотних опадів, 6 березня - дощ і мокрий сніг, 7-8 березня - переважно сухо. Температура повітря коливатиметься вночі від 1-4 тепла до 0-3 морозу, а вдень вона складе на початку тижня 3-6 тепла, наприкінці тижня похолодає до 1-3 градусів тепла.