Українка, яка стала єдиним свідком вбивства Нємцова, розповіла про 7-годинний допит

Анна Дурицька, яка перебувала з Борисом Нємцовим на Москворецькому мосту в ніч вбивства опозиційного політика, сказала в ефірі телеканалу "Дождь", що її допитували сім годин 27 лютого, але не пам'ятає, де саме, передає BBC.

Вона згадує, що у вечір вбивства вони з Нємцовим зустрілися в кафе в ГУМі, після чого вирішили прогулятися до будинка політика. Нічого підозрілого, за словами дівчини, до моменту вбивства не відбувалося, пише Дождь.

За словами Анни, в Бориса стріляли ззаду. Вона не бачила обличчя вбивці. Дівчина пам'ятає тільки різко від'їжджаючий світлий автомобіль. Одразу після пострілів вона побігла до снігоприбиральної машини, щоб запитати номер телефону поліції.

Анна Дурицька також зазначила, що зараз знаходиться в квартирі у друзів у Москві. За словами дівчини, до неї приставлена цілодобова охорона. Їй не дають виїхати в Україну. Досі тривають слідчі дії.

«Я не давала ніяких підписок, і я маю повне право залишити територію Росії. Я виконала всі слідчі дії. Я не розумію, що я ще можу зробити, і чому мене не можуть відпустити», - сказала Анна.

Анна також не знає, що могло стати причиною вбивства політика. Версію вбивства через ревнощі до неї Дурицька заперечує.