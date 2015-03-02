Мати подруги Нємцова: Слідчі намагаються пов'язати вбивство з Україною

Українську модель Ганну Дурицьку, яка була з Борисом Нємцовим, коли його вбили, і тепер є головним свідком у цій справі, російські слідчі не відпускають додому і постійно за нею стежать, повідомляє ТСН.

Це дає підстави матері дівчини вважати, що її доньку хочуть зробити винною в убивстві російського політика.

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"Годину тому зник з нею зв'язок, в неї забрали телефон. Я думаю, що вони хочуть зробити її винною, що вони хочуть її підставити. Який їм сенс більше її тримати? Всім зрозуміло, що вона не має до цього відношення", - сказала в інтерв'ю ТСН Інна Дурицька, мати української моделі.

За її словами, слідчі телефонували їй і намагалися заспокоїти, що з донькою все буде гаразд.

"Дзвонять мені слідчі звідти і говорять: "Ви не переживайте, вона не є підозрюваною, вона просто головний свідок, ми не хочемо її відпускати, тому що вона головний свідок, але ви не хвилюйтеся", - передає Дурицька розмову з російськими правоохоронцями.

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Мати Дурицької вважає, що російські слідчі намагається пов'язати вбивство Нємцова з Україною, а її донька — найпростіший для цього шлях.

"Я так думаю, (доньку тримають) це через те, що (вбивство) треба було пов'язати з Україною. Я чогось впевнена, що треба було це пов'язати з Україною, а це єдиний і найбільш простий шлях", - каже вона.

Інна Дурицька побоюється, що її доньку хочуть зробити "другою Савченко", тому вона просить допомоги у президента та МЗС України.