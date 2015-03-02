У школах Миколаєва карантин продовжено до 10 березня

17:34, 02 березня 2015
Суспільство
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У навчальних закладах Миколаєва через високий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями карантин продовжено до 10 березня.

В Николаеве эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается неблагоприятной

Про це УНІАН повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що міська влада прийняла рішення продовжити карантин у зв'язку з тим, що епідеміологічна ситуація залишається несприятливою.

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За даними головного управління держсанепідслужби у Миколаївській області, станом на 27 лютого, захворюваність на грип та ГРВІ на 18,9% більше показника попереднього тижня. Темп приросту хворих за цей період серед дітей збільшився на 15,9%, серед дорослих на 25,1%.

Як повідомляв УНІАН, у навчальних закладах міста Миколаєва з 25 лютого по 4 березня був призупинений навчальний процес через високий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями.

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