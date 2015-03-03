У села вздовж траси "Бахмутка" після тривалої перерви подали газ

Про це повідомляється на офіційному сайті голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

"Аварійні бригади змогли відновити газопостачання в селах, розташованих уздовж автодороги Бахмутка. Після більш, ніж тритижневої перерви, блакитне паливо з’явилося в Тошківці, Нижньому, Світличному та Кримському. Усі попередні спроби відремонтувати перебиті обстрілами газопроводи були невдалими через постійні бойові дії. В кількох випадках аварійні бригади, що намагалися подати в села газ, потрапляли під вогонь бойовиків", - йдеться в повідомленні.

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За словами Москаля, поки що системи життєзабезпечення повною мірою функціонують не у всіх населених пунктах на лінії розмежування вогню.

"Найбільш проблемними на сьогодні залишаються Новотошківка поблизу 29-го блокпосту й Троїцьке біля Дебальцева. В обох селах повністю відсутнє світло, для подачі якого необхідно здійснити масштабні відновлення ліній електропередач. Ремонтники вже займаються цими роботами", - проінформував Москаль.

Як повідомляв УНІАН, селище Троїцьке Попаснянського району Луганської області, розташоване поблизу Дебальцевого (Донецька область) залишається без комунікацій і продуктів.