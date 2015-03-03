У села вздовж траси "Бахмутка" після тривалої перерви подали газ
У чотирьох селах на Луганщині вздовж траси "Бахмутка" після тривалої перерви знову поновили газопостачання.
Про це повідомляється на офіційному сайті голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.
"Аварійні бригади змогли відновити газопостачання в селах, розташованих уздовж автодороги Бахмутка. Після більш, ніж тритижневої перерви, блакитне паливо з’явилося в Тошківці, Нижньому, Світличному та Кримському. Усі попередні спроби відремонтувати перебиті обстрілами газопроводи були невдалими через постійні бойові дії. В кількох випадках аварійні бригади, що намагалися подати в села газ, потрапляли під вогонь бойовиків", - йдеться в повідомленні.
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За словами Москаля, поки що системи життєзабезпечення повною мірою функціонують не у всіх населених пунктах на лінії розмежування вогню.
"Найбільш проблемними на сьогодні залишаються Новотошківка поблизу 29-го блокпосту й Троїцьке біля Дебальцева. В обох селах повністю відсутнє світло, для подачі якого необхідно здійснити масштабні відновлення ліній електропередач. Ремонтники вже займаються цими роботами", - проінформував Москаль.
Як повідомляв УНІАН, селище Троїцьке Попаснянського району Луганської області, розташоване поблизу Дебальцевого (Донецька область) залишається без комунікацій і продуктів.