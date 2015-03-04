У Донецькій області на блокпосту міліціонер застрелив волонтера

Про це повідомив начальник міліції в Полтавській області Олег Бех, передає Новое время.

За його словами, співробітник міліції перевищив свої повноваження і убив молодого хлопця-волонтера. 3 березня він був затриманий співробітниками департаменту внутрішньої безпеки України спільно з колегами з Донецької та Полтавської областей.

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Зараз міліціонер дає свідчення, а прокуратура веде розслідування вбивства.

При цьому Олег Бех зауважив, що колеги затриманого правоохоронця намагалися приховати цей злочин.