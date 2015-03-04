У школах Житомира карантин продовжено до 7 березня
12:47, 04 березня 2015Суспільство
122 0
У навчальних закладах Житомира через високоий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями карантин продовжено до 7 березня включно.
Епідеміологічна ситуація в місті залишається несприятливою
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирській міській раді, виконком міської ради сьогодні прийняв рішення продовжити карантин у зв'язку з тим, що епідеміологічна ситуація залишається несприятливою.
Читайте такожВесняні канікули у київських школах подовжать до 4 квітня
Як повідомляв УНІАН, у навчальних закладах міста Житомир з 25 лютого по 3 березня був призупинений навчальний процес через високий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями.
Також на цей період заборонено і проведення культурно-масових та розважальних заходів для дітей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter