У школах Житомира карантин продовжено до 7 березня

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирській міській раді, виконком міської ради сьогодні прийняв рішення продовжити карантин у зв'язку з тим, що епідеміологічна ситуація залишається несприятливою.

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Як повідомляв УНІАН, у навчальних закладах міста Житомир з 25 лютого по 3 березня був призупинений навчальний процес через високий рівень захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями.

Також на цей період заборонено і проведення культурно-масових та розважальних заходів для дітей.