ВР зробила День захисника України 14 жовтня вихідним

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№2187) проголосували 244 народних депутата із 322 зареєстрованих у сесійній залі.

Під час розгляду законопроекту депутати також хвилиною мовчання вшанували пам'ять головнокомандувача УПА Романа Шухевича, який загинув 65 років тому.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України (щодо встановлення святкового дня - День захисника України).

У статті 73 "Святкові і неробочі дні" до переліку святкових днів передбачено включити і 14 жовтня – День захисника України.

Як ідеться в пояснювальній записці, з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості 14 жовтня 2014 року видано указ президента України № 806, яким встановлено День захисника України, що відзначатиметься щорічно 14 жовтня. Причому скасовано указ президента України від 23 лютого 1999 року № 202 "Про День захисника Вітчизни".

14 жовтня також відзначається велике релігійне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. За цим святом закріпилася ще й друга назва – Козацька Покрова, а у свідомості народу воно почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга, мужність та лицарство, зазначається в документі.